Catalunya Radio: Dembelè-Juventus rinviato al 2021

Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, la Juventus negli ultimi giorni di calciomercato avrebbe provato degli approcci con Ousmane Dembelè, attaccante esterno in uscita dal Barcellona. Si era vociferato in principio di uno scambio con Douglas Costa, poi passato al Bayern Monaco. Un’operazione poi arenatasi visto che poi si è sbloccata quella con Federico Chiesa con la Fiorentina. Operazione che però potrebbe essere ripresa nel 2021. Magari già nella sessione di gennaio.

La Juventus avrebbe ribadito il suo interesse per il campione del mondo, ex Rennes e Borussia Dortmund e quindi in futuro l’affare potrebbe essere portato in porto.

Fonte Foto: Twitter ufficiale Barcellona