Cataldi torna sulla squalifica post Lazio-Napoli: “Non ho inveito contro l’arbitro”

Danilo Cataldi, all’indomani della vittoria della Lazio contro il Feyenoord, ha condiviso la propria analisi della sfida su Instagram. Pubblicati alcuni scatti della partita, ha aggiunto un messaggio, tornando a parlare anche della squalifica post Lazio-Napoli: “Abbiamo iniziato il nostro percorso in Europa nel miglior modo possibile, davanti al nostro pubblico. Dispiace non poterci essere la prossima partita, a tal proposito ci tengo a precisare che sono una persona corretta, che accetta le decisioni arbitrali, e al termine di Napoli-Lazio non ho inveito contro il direttore di gara. Anzi, a dire la verità, non abbiamo nemmeno avuto modo di parlarci poiché le mie considerazioni le stavo scambiando con un dirigente della mia società”.

