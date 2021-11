Cataldi: “Sto cercando di migliorare in tutti gli aspetti. Napoli e Milan giocano il miglior calcio in Italia”

Danilo Cataldi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: “Domani sarà una partita tosta. Il Napoli insieme al Milan è la squadra che ha giocato il miglior calcio. Noi siamo in un momento di crescita come abbiamo più volte detto, ma penso che siamo al 50%-60% di quello che possiamo diventare. Da 6 anni la Lazio non vince a Napoli? Me la ricordo, era una partita da dentro o fuori. Io sto cercando di migliorare in tutti gli aspetti. Sto vedendo video dopo le partite per capire le varie situazioni poi tutto cambia in base all’avversaria. Io ho qualcosa in meno in fase difensiva ed è lì che devo migliorare”.

FOTO: Twitter Lazio