Cataldi: “Sarri è un perfezionista, non è quasi mai contento. Il blocchetto in cui scrive è top secret”

Durante la lunga intervista concessa a Dazn, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha così parlato di Maurizio Sarri: “È uno che sa il fatto suo. Con lui si parla spesso di calcio perché è un perfezionista, non è quasi mai contento anche quando facciamo un’ottima prova. Poi ogni tanto se ne esce con qualche aneddoto della vita precedente al calcio, in quei casi è divertente. Io non ho mai visto quel blocchetto su cui scrive. Sicuramente si segna le cose da farci notare più tardi, ma è top secret. Personalmente è stato molto importante. Venivamo da mister Inzaghi che aveva un altro tipo di calcio. Sarri ci vuole alti e corti e preferisce un play più di palleggio, quindi ho cercato di calarmi in ciò che voleva. All’inizio è stato difficile perché mi allenavo come mezzala, però piano piano sono migliorato anche in fase difensiva. Questo per me è il primo anno che ho questo ruolo centrale all’interno della squadra, nonostante un’età avanzata calcisticamente parlando. Sta andando tutto bene e speriamo di raggiungere i nostri obiettivi di squadra”.

Foto: Twitter Lazio