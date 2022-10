Cataldi: “Risultato non buono. Volevamo riscattare la brutta figura fatta in Danimarca vincendo oggi”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Sky dopo lo zero a zero con lo Sturm Graz.

Queste le sue parole: “Il risultato non è buono. Abbiamo fatto una brutta figura in Danimarca e oggi servivano 3 punti. Usciamo dalla partita senza subire gol, ma siamo dentro e ce la giochiamo fino alla fine. Sappiamo che in Europa non è mai semplice, giochi in questi stadi dove le squadre sono aggressive e in Europa non ci sono mai partite scontate. Abbiamo ottime opportunità per passare il girone e ci rimetteremo sulla buona strada”.

Foto: Instagram Lazio