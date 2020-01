Cataldi: “Non voglio andare via dalla Lazio, ma impormi con questa maglia che porto sin da bambino”

Un gol nella finale di Supercoppa italiana, e un deciso passo in avanti nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Danilo Cataldi sta vivendo una delle sue migliori stagioni alla Lazio. Intervenuto a Radio Anch’io Sport, il centrocampista ha parlato anche del futuro: “Se penso a un trasferimento? Non voglio cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto sin da bambino“.

Momento Lazio

“Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d’Italia dopo quello della Juve. Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio”.

Infortunio Zaniolo

“Stavo guardando la partita, per queste situazioni non esiste colore della maglia che tenga. L’ho conosciuto in un piccolo stage della Nazionale, mi dispiace molto e non trovo neanche le parole. Spero si possa riprendere presto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo”.

Foto: Twitter Lazio