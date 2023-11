“Pedro potrebbe fare nuoto, si tuffa bene”, queste le parole di José Mourinho dopo il pareggio per 0-0 nel derby della Capitale. Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha così risposto allo Special One: “Parla sempre di titoli, penso che Pedro abbia vinto qualcosa in più di lui”.

Foto: Instagram Cataldi