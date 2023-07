Cataldi: “Migliorare il secondo posto sarebbe incredibile. Nazionale? Deciderà il campo”

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Lazio, il centrocampista biancoceleste, Danilo Cataldi, ha così parlato degli obiettivi di squadra e personali per la prossima stagione: “Migliorare il secondo posto significherebbe fare qualcosa di incredibile. Un aspetto bello e stimolante, è sempre il campo che decide. L’anno scorso nessuno dava il Napoli favorito, né la Lazio seconda. L’inizio del calendario è duro, ma tanto dobbiamo affrontarle tutte. Sulla Nazionale non posso fare io le scelte, è il mio sogno da bambino, chiunque spera in un percorso simile. Ci sono stato poco, mi dispiace, forse in parte è colpa mia, negli anni non ho giocato così tanto da poter interessare agli allenatori. In quel ruolo la Nazionale è coperta. Il campo deciderà, ma il centrocampo azzurro è in ottime mani. Se è ancora un sogno? Non lo so. La Lazio ora è la mia Nazionale, poi vedremo. Forse è una frase fatta. Però veramente, adesso voglio concentrarmi qui”.

Foto: sito ufficiale Lazio