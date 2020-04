Cataldi: “Io specialista delle punizioni? Ci lavoro tanto, con la Juve è stata perfetta. Pronto a ricominciare”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio toccando vari argomenti: “Cosa mi ha maggiormente impressionato in questi giorni? Sarebbero tante. L’unica cosa che mi sento di dire è che se ci sono delle regole e dei decreti, vanno rispettati. Non è che chi rimane a casa è più scemo degli altri, è un sacrificio da fare. Manca tanto, tantissimo, anche i compagni e lo staff. È una cosa fisiologica, l’allenamento è un modo per staccare. È un periodo particolare per tutti, nessuno ha mai vissuto momenti così, ho chiesto anche alla mia famiglia. Bisogna rispettare tutto quello che ci viene detto per tornare ad abbracciarsi il prima possibile.

Il tempismo della pandemia è stato incredibile: dal punto di vista sportivo c’è tanto rammarico…“Sicuramente eravamo in un momento molto positivo, purtroppo però non possiamo farci nulla. È stato un colpo di fulmine e ha preso alla sprovvista tutti i settori. Quando si ripartirà, spero il prima possibile, saremo tutti pronti per riprendere da dove abbiamo lasciato. Sono convinto di questo, abbiamo voglia di ripartire e sappiamo dove dobbiamo andare. La squadra ha fatto un campionato incredibile e penso possa dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi”.

La tua specialità sono le punizioni…

“Cerco di allenarmi sempre al campo, ci lavoro il più possibile. A Riad contro la Juventus è stata perfetta. A Genova forse era più difficile, eravamo praticamente sulla riga dell’area di rigore ma le tiro sempre sopra la barriera e non ho voluto cambiare”.

Foto: Lazio Twitter