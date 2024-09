Cataldi: “Il distacco dalla Lazio è stato duro. Ma la Fiorentina mi ha accolto in modo perfetto”

Nella Conferenza Stampa di presentazione, Danilo Cataldi ha parlato del suo doloroso addio alla Lazio, squadra che ha segnato buona parte della sua carriera, fin dalle giovanili. Ma il centrocampista si dice anche pronto ad affrontare la sua nuova avventura con la Fiorentina con entusiasmo, ambizione e voglia di migliorarsi.

Sull’addio alla Lazio: “Il distacco dalla Lazio è stato duro, com’è giusto che sia. Sono cresciuto nel settore giovanile del club, fino ad arrivare in prima squadra. Quando nasci e cresci in una squadra della quale sei anche tifoso, raggiungendo certi risultati, è normale che il distacco sia complicato. Detto questo, qui alla Fiorentina ho sentito fin da subito la fiducia del direttore e dell’allenatore. Così diventa tutto più facile. La società e i compagni mi hanno accolto in modo perfetto, questo è il posto per continuare a crescere”.

Le ambizioni con la Fiorentina: “In questi anni di Lazio ho accumulato tanta esperienza, condividendo lo spogliatoio con campioni che avevano vinto in squadre importanti. E quando ho parlato con Palladino gli ho detto questo, ovvero che voglio portare qui la mia esperienza. Qui alla Fiorentina c’è tutto per fare bene. Negli ultimi 2-3 anni questa squadra è stata riconosciuta come realtà non solo italiana, ma internazionale. Peccato per le finali non vinte, ma non vanno vissute come sconfitte. Devono essere un punto di partenza, per un’Europa anche più importante. Personalmente darò tutto quello che ho in ogni partita con questa maglia”.

Foto: Instagram Fiorentina