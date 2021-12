Cataldi: “Dobbiamo trovare i giusti tempi di pressione e molto presto si vedrà la vera Lazio”

Cataldi a DAZN dopo la vittoria contro il Venezia: “Se sul mio corner c’era il tocco di Acerbi? Non lo so, l’importante è che l’abbiamo portata a casa. Ci voleva un minimo di continuità dopo un periodo così così. Queste vittorie magari ci danno un po’ di tranquillità perché forse avevamo perso un po’ di entusiasmo. Quando cambi così tanto e non trovi subito i risultati è normale che ci sia un po’ di sconforto. Però noi le cose le sappiamo fare, dobbiamo trovare i giusti tempi di pressione e molto presto si vedrà la vera Lazio. Io non sono cambiato tanto rispetto all’anno scorso. È cambiato l’allenatore e magari con lui si sono azzerate le solite gerarchie. Però io quel che mi sono guadagnato sul campo è grazie all’allenamento e le partite, non è che mi regalano qualcosa”.

FOTO: Twitter Lazio