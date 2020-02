Cataldi: “Alla Lazio siamo una vera famiglia. Scudetto? Sognare non fa mai male”

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio e autore del terzo gol contro il Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match del Ferraris: “Sono contento del risultato e dei tre punti portati a casa. Sapevamo che sarebbero venuti tanti tifosi, sono stati stupendi. Stiamo facendo cose straordinarie e vogliamo continuare così. Scudetto? Sognare non fa mai male ma guardiamo una partita alla volta, tra un mese vedremo dove saremo. Mancano 13 partite, ora saranno tutte finali per noi. Oggi abbiamo giocato un ottimo primo tempo, abbiamo avuto due o tre occasioni per fare altri gol, il Genoa è una squadra che non molla mai e gioca sempre a ritmi alti. Il mio gol? Segnare è sempre una gioia, ma non mi interessa essere un goleador. Interessa solo portare i tre punti a casa. Quest’anno si è creata una vera famiglia e ci vogliamo tutti bene”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio