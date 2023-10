Castrovilli sul rientro: “Ci siamo posti una data a metà gennaio”

Si è tenuta questo pomeriggio la cerimonia delle “Benemerenze Sportive” del Comitato Olimpionico Nazionale Italiano. Tra i premiati nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi anche Gaetano Castrovilli. Il centrocampista ha ricevuto la medaglia d’argento per aver raggiunto nel 2021 la vittoria agli Europei con la Nazionale italiana. Durante la cerimonia il calciatore viola ha rilasciato qualche battuta su come sta andando il suo recupero dopo l’infortunio al ginocchio che ha fatto saltare la sua cessione in estate al Bournemouth: “Tutto sta andando molto bene. Ci siamo posti una data di rientro che è metà gennaio, quindi speriamo bene. Nazionale? Indossare quella maglia mette sempre i brividi. All’Europeo a far la differenza è stata la forza del gruppo. Aiutarsi l’un l’altro esalta anche il singolo”.

Foto: Instagram Fiorentina