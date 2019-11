Castrovilli risponde a Gervinho: Fiorentina-Parma è 1-1

Termina in parità il primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Parma. Al Franchi i gialloblù passano in vantaggio in chiusura di primo tempo con Gervinho: Kucka pesca in posizione regolare l’ivoriano che si invola verso l’area e davanti al portiere lo scavalca con un tocco sotto. Nella ripresa Gaetano Castrovilli pareggia i conti: cross dalla sinistra di Dalbert e perfetto colpo di testa del centrocampista viola. La Fiorentina sale a quota 16 punti in classifica, il Parma a 14.

Sabato 2 novembre

Ore 15.00 Roma – Napoli 2-1 (Zaniolo, Veretout – Milik)

Ore 18.00 Bologna – Inter 1-2 (Soriano – Lukaku 2)

Ore 20.45 Torino – Juventus 0-1 (De Ligt)

Domenica 3 novembre

Ore 12.30 Atalanta – Cagliari 0-2 (aut. Pasalic, Oliva)

Ore 15.00 Genoa – Udinese 1-3 (Pandev – De Paul, Sema, Lasagna)

Ore 15.00 Hellas Verona – Brescia 2-1 (Salcedo, Pessina – Balotelli)

Ore 15.00 Lecce – Sassuolo 2-2 (Lapadula, Falco – Toljan, Berardi)

Ore 18.00 Fiorentina – Parma 1-1 (Castrovilli – Gervinho)

Ore 20.45 Milan – Lazio

Lunedì 4 novembre

Ore 20.45 Spal – Sampdoria

CLASSIFICA: Juve 29; Inter 28; Roma 22; Cagliari, Atalanta 21; Napoli, Lazio 18; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan, Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo*, Lecce 10; Genoa 8; Brescia*, Spal 7; Samp 5.

*Una gara in meno

Foto: Twitter ufficiale Parma