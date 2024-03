Castrovilli ricorda Barone: “Ci hai trattato come figli, la Fiorentina era come la tua casa”

Joe Barone non ce l’ha fatta. L’ormai ex direttore generale della Fiorentina si è spento all’età di 57 anni al San Raffaele dopo il malore accusato prima della contro l’Atalanta. Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, lo ha salutato così con un post su Instagram: “Ciao Joe, la vita sa essere ingiusta. Te ne sei andato via troppo presto. Mancherai ai tuoi cari ma anche alla tua seconda famiglia, la Fiorentina, a partire da noi giocatori, che hai trattato sempre come figli. Eri sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a uscire dal centro sportivo: ti sei occupato del club come se fosse la tua casa, da buon padre quale eri. Riposa in pace Joe, ci mancherai. A tutti”.

Foto: Instagram Castrovilli