Castrovilli: “Potermi allenare con il gruppo è stato emozionante. Ora mi voglio mettere in gioco”

Il centrocampista della Fiorentina, Castrovilli, è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il brutto infortunio che l’ha tenuto fuori dai campi da diversi mesi. Di seguito le sue parole al canale ufficiale della Fiorentina: “Sto bene. In questi giorni, potermi essere allenato col gruppo, è stato come tornare indietro nel tempo, come quando da bambino ho toccato il pallone per la prima volta. Ho avuto i brividi, è stato emozionante. Ora mi voglio mettere in gioco, il gruppo sta bene, tocca a me rimettermi al loro livello. E’ stata una grande sofferenza. Con lo staff sanitario abbiamo deciso di stare altri 15 giorni un po’ più cauti, poi dovrei tornare a giocare”.

Foto: Twitter Fiorentina