Castrovilli: “Pagato la stanchezza. Siamo un bel gruppo e ci toglieremo grandi soddisfazioni”

Quella di stasera è stata una delle migliori prestazioni stagionali di Gaetano Castrovilli, che al termine della partita tra la sua Fiorentina e il Sassuolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me c’è stata un po’ di stanchezza, siamo rimasti anche in dieci. Oggi il risultato non rispecchia la partita, meritavamo molto di più. Accantoniamo questa partita e pensiamo subito alla Juve“. Gli infortuni sembrano alle spalle: “Ho avuto due infortuni, ora sto giocando e ritrovando la forma. Non posso dire di essere contento, stasera sono arrabbiati ma se continuiamo così ci toglieremo grandi soddisfazioni. Il mister mette tutti sulla corda così ognuno si sente importante. Il gruppo è fondamentale in un cammino così lungo“. Mercoledì la sfida alla Juve e al grande ex Vlahovic: “Pensiamo alla partita e alla Juventus, non a Dusan“.

Foto: Twitter Fiorentina