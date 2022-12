Castrovilli: “Mi manca il campo. Spero di essere pronto per la prima contro il Monza”

Intervenuto sul palco per il premio Le Velo, il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha così parlato dopo la premiazione: “Per me questo premio è un onore. Secondo me il successo viene con il lavoro, con l’umiltà e con tanti sacrifici. Poi voler migliorare ogni singolo dettaglio e metterlo in campo. Quanto è stato difficile lavorare in questi mesi? Mi manca tanto il campo. È stato molto difficile e devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie e lo staff della Fiorentina. Grazie ai messaggi dei tifosi ho avuto una forza in più per affrontare l’infortunio. Io dico di vedere sempre i lati positivi perché danno grande forza per andare avanti”. E sul rientro in campo: “Sono rientrato a pieno regime con la squadra, ora aspettiamo altri 15 giorni per cautela. Poi dal 15 di dicembre proseguiamo il nostro percorso che coinvolge anche le amichevoli: speriamo di essere pronti per la prima di campionato”.

Foto: Instagram Castrovilli