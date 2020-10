Castrovilli: “La squadra è con Iachini. Rinnovo fino al 2025? Mi piacerebbe”

Gaetano Castrovilli, ormai sempre più punto fermo della Fiorentina e della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo momento, del rinnovo e di tante altre situazioni inerenti la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Iachini? La squadra è con lui. Ci sta aiutando a crescere, gli incidenti di percorso possono capitare, ma siamo sulla strada giusta e tutti con lui. A Firenze sto benissimo, la Fiorentina per me è come una famiglia, quindi, se ci dovesse essere l’opportunità di un rinnovo fino al 2025 ne sarei sicuramente felice”.

Su Chiesa: “Ognuno fa le proprie scelte, io non posso giudicare le scelte professionali di un altro calciatore. Federico ha deciso così, posso solo dirgli in bocca al lupo e spero possa dimostrare il suo valore”.

Sulla lotta scudetto: “Mai come quest’anno il campionato è veramente incerto. Ci sono tante variabili che possono condizionare il percorso. Sulla carta direi che Juventus ed Inter sembrerebbero essere le più attrezzate. Però ci sono diverse squadre che, fino ad oggi, hanno dimostrato di far bene e potrebbero essere delle outsider. Penso al Milan ed al Napoli e alla solita Atalanta”.

Su Amrabat: “Ha qualità fuori dalla norma, ha fisicità, temperamento, visione di gioco, si sta ancora calando nella nostra realtà ma penso che ci darà una grossissima mano. E’ un centrocampista moderno, sicuramente possiamo fare un buon tandem in mezzo al campo, lo sto aiutando ad inserirsi il più rapidamente possibile”.

Su Bonaventura: “Jack è un campione, ha esperienza, grandi competenze tattiche, grandi colpi balistici, ci sta aiutando molto a crescere. La Fiorentina ha un giusto mix di giovani e calciatori più esperti, non può che farci bene”.

Su Commisso: “Purtroppo le critiche fanno parte di questo sport ma il Presidente fino ad oggi ha fatto davvero tantissime cose buone, si sta battendo come un leone per realizzare progetti che possano far grande la Fiorentina. Ha in mente solo il bene del club e spero riesca a concretizzare tutto ciò che ha in mente. Noi dal canto nostro ce la metteremo tutta per vincere più partite possibili e farlo felice”.

Foto: Twitter Fiorentina