Castrovilli: “La scelta di non disputare la prima fase di Europa League è il frutto di una programmazione condivisa”

Gaetano Castrovilli è stato escluso dalla lista UEFA della Lazio per l’Europa League. Il giorno dopo la decisione, il calciatore ha voluto fare chiarezza sul motivo della sua esclusione. Di seguito il messaggio lanciato sui social: “La scelta di non disputare la prima fase di Europa League è il frutto di una programmazione condivisa da me e dalla società: non c’è stata alcuna esclusione e non c’è alcuna complicazione fisica. La stagione sarà lunga e l’obiettivo è dare il massimo lungo tutto l’arco dell’anno. Sto bene e lavoro ogni giorno con entusiasmo, per aiutare i miei compagni alla ripresa. Forza Lazio!”.

Foto: Instagram Castrovilli