Castrovilli: “Fiorentina, dobbiamo rialzarci. Nazionale? Ancora non ci credo”

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento ’43esima edizione della Giornata Olimpica’: “Sono contento, ringrazio la società e il mister che hanno avuto fiducia in me. Voglio condividere questo premio con i miei compagni. Devo continuare così con grande umiltà e spirito di sacrificio. La Nazionale? Non ho ancora realizzato. Ovviamente cercherò di mettere in difficoltà il ct nelle sue decisioni fino alla fine. La Fiorentina? Siamo una squadra forte, arrivano questi periodi e dobbiamo essere bravi ad uscirne. Dobbiamo crederci di più, accantoniamo la partita col Verona e rialziamoci. Vogliamo vincere con il Lecce per la società, i tifosi e per noi stessi. Per me con il Lecce sarà un derby”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina