Castrovilli: “Finalmente il lieto fine, al gol è scesa una lacrimuccia”

Al termine dell’amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, Gaetano Castrovilli ha così parlato ai media presenti.: “Un’emozione unica. Segnare il gol alla fine mi ha fatto scendere qualche lacrimuccia, sono felicissimo. Sono molto soddisfatto, è stato un percorso lungo che finalmente ha avuto fine. Voglio dedicare un pensiero a Gianluca Vialli, siamo tutti al suo fianco. Giorno più brutto? Quello in cui mi sono infortunato. Già dal giorno seguente mi sono detto che questa era una sfida, da cominciare. Non mi sono mai abbattuto, ho avuto una forza incredibile da mia moglie e dalla mia famiglia”. Poi ha proseguito parlando del ruolo che andrà a ricoprire: “Vediamo col mister. Prima di tutto ci sono dei compagni che lo stanno facendo bene, ora mi devo allenare su questo modulo, poi vediamo cosa decide il mister”. Infine, sulla stagione dei viola: “Ogni squadra passa dei momenti difficili. Noi siamo stati bravissimi ad uscirne. Abbiamo fatto benissimo prima che iniziasse il Mondiale, ora dobbiamo ripartire da come avevamo finito, perché siamo veramente forti”.

Foto: Instagram Castrovilli