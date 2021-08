Castrovilli: “Ecco cosa ci chiede mister Italiano. Fascia da capitano? Io sono pronto, deciderà la società”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, si è soffermato sul suo nuovo allenatore Vincenzo Italiano. “Vuole sempre che si giochi la palla. Quando attacchi devi anche difendere, pressare. Ci siamo divertiti tanto con Mancini e proprio il divertimento è quel che ci trasmette Italiano”.

Sulle sue condizioni fisiche: “Ho avuto la pubalgia e ho continuato a prendere anti dolorifici: facevo del male a me stesso ma ci volevo essere perché so che per il tifoso la prima cosa che conta è onorare la maglia che indossi”.

Infine sulla fascia da capitano: “Decideranno la società e il mister. Io però sono pronto a tutto”.

Foto: Twitter Fiorentina