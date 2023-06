Castrovilli: “E’ il momento di imparare dagli errori e tornare più forti di prima”

Geatano Castrovilli centrocampista della Fiorentina, ha ripercorso la stagione dei viola, terminata con la bruciante sconfitta seguito contro il West Ham in finale di Conference League.

Questo il messaggio del centrocampista viola su Instagram: “Un’altra stagione volge al termine, purtroppo non nel modo in cui sognavamo né in quello che avreste meritato. Personalmente, questa stagione mi ha fatto crescere come calciatore e come individuo. Ho affrontato sfide difficili, ma con il vostro sostegno mi avete aiutato a superarle. Ogni applauso e ogni incoraggiamento mi ha dato la forza di lottare fino alla fine. È il momento di staccare la spina, riflettere e imparare dagli errori per tornare ancora più affamati nella prossima stagione. Siamo determinati a lavorare sodo per migliorarci e dare il massimo per noi e per voi, i nostri incredibili tifosi. Grazie ancora per essere stati al nostro fianco in ogni partita, sia in casa che in trasferta. Il vostro amore per la squadra è il nostro motore, non vediamo l’ora di condividere con voi nuove emozioni nella prossima stagione”.

Foto: twitter Fiorentina