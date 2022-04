Castrovilli: “Da gennaio ho ritrovato me stesso. Non ho vissuto mesi facili”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha parlato alla Rai in merito al suo momento con i viola e dopo un inizio di stagione negativo, che da gennaio sembra essere finalmente alle spalle.

Queste le sue parole: “Da gennaio ho ritrovavo me stesso, questa è la cosa più importante, voglio ringraziare la mia famiglia, la mia mental coach e il mio nuovo procuratore. All’inizio facevo fatica a crederci che un aiuto come un mental coach potesse servire, ma poi è diventata troppo importante, ti fa scoprire cose di te che non sai. Non ho vissuto mesi facili ma ora ne sono fuori. Vogliamo battere l’Empoli ma dobbiamo prima preparare bene la partita, finalmente torneranno i nazionali e con il mister ci metteremo di nuovo al lavoro”.

Foto: Twitter Fiorentina