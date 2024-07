Castro: “Zirzkee mi ha detto che sono la persona giusta per questo Bologna adesso”

L’attaccante del Bologna Santiago Castro ha parlato in conferenza stampa dopo la prima parte di ritiro estivo ed in vista della prossima importantissima stagione che lo vedrà maggiormente protagonista dopo l’addio di Joshua Zirkzee: “Ho già fatto vedere che tipo di attaccante sono, quello che voglio fare è solo dare il meglio per la squadra. Avere la 9 sulle spalle è una grande responsabilità ma sono pronto per dare il massimo per il Bologna”.

Sull’addio di Zirkzee: “Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ci siamo trovati bene sia in campo che fuori. Mi ha dato molta fiducia e mi ha detto che sono la persona giusta per questo Bologna adesso”.

Foto: instagram bologna