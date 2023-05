Castro (pres. Siviglia): “Qualcuno mi spieghi il minuto di recupero in più assegnato alla Juventus. Felice della prova”

Intervistato a Movistar+, il presidente del Siviglia, José Castro ha parlato della sfida con la Juventus di giovedì e specialmente dell’episodio del gol di Gatti, arrivato oltre i 6 minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo prendere per buono il risultato, avremmo messo la firma prima della partita, ma non dopo. Potevamo tornare a casa con un punteggio migliore ma, senza motivo, l’arbitro ha concesso un minuto in più nel recupero. Preferisco comunque parlare della bella partita, la bella immagine che la squadra ha dato qui contro una Juve che ha avuto poche occasioni. La squadra ha dato un’immagine straordinaria contro una squadra che ha il doppio del nostro budget, con giocatori straordinari. I tifosi del Siviglia devono essere felici e orgogliosi e iniziare a preparare quell’atmosfera magica che sanno creare per il ritorno, perché siamo stati superiori. Il rigore su Rabiot? Non ho visto, l’arbitraggio è stato eccellente anche se non avrei dato quel minuto in più”.

Foto: twitter Siviglia