Castro (pres. Siviglia): “Esonero di Mendilibar? Il calcio si nutre di risultati. Gli siamo grati per l’Europa League, ma non possiamo avere uno score di 2 vittorie su 11 partite”

José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato a Marca dove si è soffermato sull’esonero di José Luis Mendilibar: “Non dovrebbe essere la normalità, ma il calcio si nutre di risultati. Siamo molto grati a Mendilibar per il suo lavoro qui, ci ha fatto conquistare un altro trofeo. Quello che è successo è che i risultati non sono arrivati e una realtà come la nostra non può permettersi di vincere due partite su undici”.

Foto: twitter Siviglia