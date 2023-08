Intervenuto ai microfoni di Dazn, José Castro, presidente del Siviglia, ha così risposto alla situazione legata al portiere Bono: “Non c’è nessuna situazione. La realtà è che il Siviglia non ha alcuna offerta o alcuna conoscenza dell’interesse di nessuna squadra per Bono. Non posso dire di più che non c’è nessun caso Bono. Ripeto, non c’è nessuna offerta per lui”.

Foto: Instagram Bounou