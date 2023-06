Castro (pres Siviglia): “Abbiamo proposto a Mendilibar il rinnovo contrattuale”

Il presidente del Siviglia, José Castro, ha annunciato ai tifosi che è stato proposto il rinnovo al tecnico José Luis Mendilibar: “Me l’hanno chiesto nelle interviste, ma non volevamo dare questa notizia prima, perché questa notizia era per voi: abbiamo offerto a Mendilibar un contratto di rinnovo in modo che resti con noi”. Il tecnico è stato giustamente premiato dopo la vittoria dell’Europa League e dell’ottima risalita in campionato.

Foto: Twitter Siviglia