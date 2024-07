Castro: “Lautaro mi ha scritto appena sono arrivato a Bologna. Per me è un esempio”

L’attaccante del Bologna, Santiago Castro, nel corso dell’intervista rilasciata al quotidiano argentino Olé, ha parlato dell’approdo in Italia, raccontando un aneddoto legato al connazionale Lautaro Martinez:”Appena arrivato mi hanno chiesto chi fosse il giocatore al quale mi ispiravo e nominai Lautaro. Era mezzogiorno, ma alle 8 o 9 di sera ecco che mi arriva un messaggio su Instagram: “Ciao Santi, sono Lautaro. Volevo mandarti un abbraccio e congratularmi con te per questo passo””.

Poi ha proseguito: “Un paio di settimane dopo ecco la sfida. Quando siamo arrivati ​​alla partita, erano appena arrivati negli spogliatoi, io stavo facendo un giro e ho chiamato Lautaro. A fine partita abbiamo scambiato la maglia. La prima maglia che ho cambiato in Italia è quella di Lautaro. Per me è stato un esempio, è un profilo che guardo molto per il mio gioco, come Julián Alvarez, e arrivare a questo nuovo passo, che mi scrive e che la prima maglia che cambio è la sua è una cosa bellissima. Poi mi hanno fregato e mi hanno chiamato “Lautarito””.

Foto: instagram bologna