Castro: “Io come Lautaro? Preferisco essere me stesso. L’attaccante deve essere fastidioso, è un gioco mentale”

L’attaccante del Bologna, Santiago Castro, si è raccontato in un’intervista esclusiva a SportWeek, soffermandosi su diversi aspetti del suo stile di gioco e sul confronto con Lautaro Martinez.

Paragone con Lautaro: “All’inizio ne ero inorgoglito perché lui è un mio idolo, come lo era Tevez al quale pure sono stato accostato. Ma ora preferisco che si parli di me per ciò che sono. Voglio essere giudicato come Santiago Castro e basta”.

Come sta in campo un attaccante?: “L’attaccante è ‘fastidioso’, parla agli avversari provocandoli in campo. È un gioco di mentalità, dipende dalla partita e dall’avversario. Spesso lo guardo e rido. Ogni tanto li minaccio: Adesso ti faccio gol.Oppure gli dico: ‘Che partita di merda’, oppure:’Ehi, adesso mi ha tirato una botta forte'”.

Foto: Instagram Bologna