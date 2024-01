Castro: “Sono felice, farò i controlli più tardi. Grazie a Dio è stato raggiunto un accordo tra i club”

Il Bologna si prepara ad accogliere il primo rinforzo in questa sessione invernale di calciomercato: si tratta di Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 in arrivo dal Velez. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Sports Center del trasferimento in rossoblu: “Sono felice. Farò i controlli più tardi. Grazie a Dio è stato raggiunto un accordo tra i club e l’AFA in modo che io possa continuare a giocare per la Nazionale in seguito. Questo è il risultato del lavoro, grato alla mia famiglia e ai miei amici”.

Foto: Instagram Santi Castro