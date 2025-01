Castro e Odgaard ribaltano Maldini. Bologna in vantaggio all’intervallo

Subito caldo il match tra Monza e Bologna. Dopo solo cinque minuti c’è il primo gol del match! Ripartenza di Ciurria che lascia a Maldini, il figlio d’arte gliela restituisce di tacco sulla corsa verso la porta, il centrocampista italiano la ridà a Maldini che in to-per-to non può sbagliare. È 0-1 Monza! Al 23’ Orsolini mette in mezzo il pallone, Castro spizza il pallone e Turati viene mandato fuori giri. Pareggio 1-1. Al 33’ il Bologna chiude la rimonta, Castro allarga per Dominguez che la passa a Odgaard che stoppa e tira benissimo sul palo lontano. 2-1. Ennesimo infortunio per il Monza che perde Bondo per un problema muscolare. Al suo posto Vignato. Continua ad attaccare la squadra di casa che però non riesce a siglare il terzo gol. Il primo tempo finisce così.

Foto: instagram Bologna