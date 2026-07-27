Castro è arrivato a Roma: bagno di folla ad attenderlo
28/07/2026 | 00:11:28
La Roma accoglie Santiago Castro. Il giocatore da pochi minuti è arrivato in Capitale. Ad attenderlo circa 300 persone, un bel bagno di folla. L’attaccante, come anticipato, si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo dal Bologna per una cifra di circa 35 milioni di euro bonus inclusi, con Dovbyk che farà il percorso inverso passando in rossoblù in prestito con diritto di riscatto ed atteso domani nel capoluogo emiliano.
Foto: screen Sportitalia