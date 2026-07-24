L’indiscrezione: Castro-Roma, contatti vivi. E su Tresoldi-Dovbyk…

24/07/2026 | 23:05:44

La Roma ha un interesse alto nei riguardi di Santiago Castro, confermata l’esclusiva di qualche giorno fa. E i contatti con il Bologna, che ci sono già stati, restano vivi. Il Bologna non lo considera incedibile, lo valuta una quarantina di milioni e su quella cifra si può lavorare anche con una formula che accontenti tutti. Una cosa va chiarita: Dovbyk non è un’opzione da inserire nell’eventuale affare tra i club, eventualmente i rossoblù andrebbero a prendere altrove il sostituto (Espì del Levante è un nome). Intanto, la Roma non ha mollato Tresoldi che spinge per i giallorossi, ma è alle prese con i giochi al rialzo del Bruges (un clsssico) e per questo motivo sta valutando seriamente anche l’opzione Castro.

Foto: Instagram Bologna