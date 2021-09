Castori: “Siamo stati umiliati. Ecco qual è la mia sensazione”

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta per 4-0 contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Un conto è perdere 2-0, un altro tornare a casa con una umiliazione. Siamo una neopromossa e siamo perfettamente consapevoli che ci aspetta un campionato di grande sofferenza, ci vorrebbe un pizzico di spensieratezza e spregiudicatezza in più. Purtroppo, dopo tre giornate, ho la sensazione che la palla scotti tra i piedi e che i ragazzi siano convinti che da un momento all’altro commetteranno un errore decisivo. Così non va bene. Ci sono tutti i presupposti per risalire la china, mancano ancora 35 partite, ma è determinante cambiare registro. Continuiamo a subire sempre gli stessi gol, è un peccato perchè reggiamo abbastanza bene specialmente nei primi tempi ma usciamo dalla gara alle prime avversità. Analizzando la partita con equilibrio posso dire che, sull’1-0 per il Torino, c’è stata una chance importantissima per Djuric e potevamo fare 1-1. Anche successivamente Bonazzoli ha cercato la giocata con Ribery ed è stato anticipato di un soffio. In A non ti perdonano e devi portare gli episodi dalla tua parte. Non sono preoccupato, ma arrabbiato. Riprenderemo a lavorare con la consapevolezza che possiamo farcela e che, a volte, le grandi imprese si costruiscono gestendo con intelligenza le difficoltà”.

Foto: Sito Salernitana