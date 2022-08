Castori: “Rigore regalato al Cagliari, non esiste assolutamente. Obiettivo? La salvezza”

Fabrizio Castori, tecnico del Perugia, ha parlato in conferenza stampa d0po la sconfitta in Coppa Italia con il Cagliari, che porta dietro di sè le prime polemiche arbitrali della stagione.

Queste le sue parole: “Abbiamo preso gol solo su palle inattive, mentre noi abbiamo creato su gioco attivo. Il rigore poi è completamente regalato. Non stava né in cielo né in terra quel rigore. La squadra nonostante tante assenze è stata molto viva, abbiamo fatto una gara degna della qualificazione che purtroppo non è venuta. Noi in campionato giocheremo per salvarci visto che ci sono 7-8 squadre che vogliono salire, andremo in ogni campo con massimo rispetto e poi parlerà il campo. A livello di condizione la rosa l’ho vista tenere bene ma abbiamo regalato 8 giocatori per infortunio e non si possono regalare. Abbiamo ancora un margine di crescita del 30%”.

Foto: sito Perugia