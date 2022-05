Castori non ha dubbi: “Carnesecchi è il nuovo Buffon”

Fabrizio Castori scommette totalmente su Marco Carnesecchi, giovane portiere che ha avuto modo di scoprire quando militava nel settore giovanile del Cesena ma già si allenava con la prima sqadura. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera: “Carnesecchi da Lazio? Sì, assolutamente. E mi spingo oltre: è il nuovo Buffon. Lo dico con cognizione di causa:. È un giovane che ha già fatto esperienza ed è in grado di reggere categorie importanti e l’inevitabile pressione di una piazza come Roma. Dopo tre stagioni in B, l’ultima delle quali disputata con una squadra promossa in A senza passare per i playoff, è arrivato il momento del salto di qualità.

Prima di tutto para, che a volte ci dimentichiamo essere la dote principale per un portiere. Poi è freddo quando si tratta di fare la scelta giusta, ma allo stesso tempo istintivo. E ha anche una struttura fisica importante: era alto già dai tempi di Cesena, nelle ultime stagioni si è anche fortificato“.

Foto: Instagram Carnesecchi