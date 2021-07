Castori: “Le incertezze societarie stanno incidendo sul mercato”

Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole vinta con il Foligno dai granata, parlando anche di mercato.

Queste le sue parole: “La categoria è molto impegnativa e difficile, vorremmo tutto e subito ma sappiamo come sono andate le cose e non è dipeso da noi. Dobbiamo accelerare un po’ i tempi per organizzare la squadra nella maniera migliore possibile per farci trovare, se non è possibile prontissimi, almeno quasi pronti. Le incertezze societarie del momento incidono sulla tempistica perché dal 10 maggio siamo arrivati ai primi di luglio senza sapere se potevamo essere operativi o addirittura iscriverci in Serie A. Però non mi fascio la testa, per il mercato meglio aspettare una settimana in più che sbagliare le scelte. Prendiamo atto di questa situazione societaria, la affrontiamo cercando di fare il meglio, io ho avuto rassicurazioni ma ovviamente non possiamo acquistare campioni ma giocatori funzionali, giocatori motivati e ragazzi che hanno fame e voglia e che incarnano lo spirito di una neopromossa. Devono essere parte integrante del contesto di grande entusiasmo che si è creato dalla scorso campionato. Con queste armi ci si può salvare. So che ci sono difficoltà ma metteremo la squadra a posto”.

