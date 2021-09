Castori: “La squadra ha una grande forza mentale. Stiamo crescendo”

Il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, ha commentato il primo punto conquistato dai granata in campionato.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, abbiamo recuperato una partita non facile. Dopo quattro sconfitte consecutive, finire sotto di due gol può far crollare una squadra che non è mentalmente forte. Noi siamo rimasti sempre in partita e ci abbiamo creduto. Questo conferma il miglioramento visto con l’Atalanta. Abbiamo anche allungato la tenuta fisico-atletica. Ci sono segnali estremamente positivi, stiamo crescendo. Dobbiamo migliorare ancora, ma riusciamo a essere molto più propositivi e pericolosi quando attacchiamo”.

Ha allungato il minutaggio anche Ribery. La qualità è indiscutibile, ma anche dal punto della resistenza ha dato un segnale.

“Assolutamente sì. Poi sono stati bravi anche i ragazzi ad assisterlo e farlo mantenere molto alto. Sono stati capaci di creargli intorno il vestito giusto per farlo rendere al massimo”.

Foto: Sito Salernitana