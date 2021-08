Castori: “Ammiro molto Mourinho, in alcune cose mi ci rispecchio”

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma valida per la seconda giornata di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

“Che gara mi aspetto? Ammiro molto il tipo di gioco di Mourinho, in alcune cose mi ci rispecchio. Contro le grandi squadre abbiamo chance di fare risultato solo se daremo il massimo in campo, occorrerà un mix di umiltà e consapevolezza. Occorrono qualità morali che ci consentano di correre il doppio ed andare ben oltre le nostre potenzialità. Loro attaccano molto la profondità, sono compatti e concreti. Ci proveremo, non mi va di soffermarmi su nessun singolo. Servirà una grande Salernitana, su questo non c’è dubbio”.

Foto: sito Salernitana