Castillejo: “Obiettivo Europa, Gattuso ha una mentalità vincente”

Samu Castillejo ha firmato con il Valencia un contratto che lo lega fino al 2025. Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione: “A qualsiasi calciatore piacerebbe giocare nel Valencia. Potevo approdare in Spagna già a Gennaio, ma mancava l’accordo con il Milan. Il Valencia è sempre stata la mia prima opzione. Gattuso mi ha detto che qui si lavora bene e tutti sono uniti per portare il club dove merita. Conosco bene il tecnico e so che ha una mentalità vincente. Vogliamo arrivare in Europa, il mister non andrebbe mai in club che non ha tale ambizione”

Foto: Twitter Valencia