L’ex portiere dell’Inter Luca Castellazzi, è intervenuto a Sportitalia. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Mi è piaciuta l’Inter, però c’è stata quella distrazione, che poteva compromettere una partita condotta tutto sommato bene. Come successo a Napoli. Appena hai le occasioni devi capitalizzare al massimo, non sai mai come proseguirà il match e se avrai dei cali fisici, soprattutto in questa prima fase di campionato”.

Foto: Twitter ufficiale Inter