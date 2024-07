Castellanos: “Spero di giocare di più, sento la fiducia del mister e dei compagni. Zaccagni merita la fascia”

Alla fine del match amichevole contro l’Hansa Rostock, terminato con il risultato di 3-0 in favore della Lazio, Valentin Castellanos ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Di seguito le sue parole:

“Vincere queste partite serve per la fiducia anche mia personale. Dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando tutta la settimana sui cross, attaccare bene la porta e finire bene le azioni. Oggi abbiamo giocato bene contro una buona squadra e dobbiamo continuare così.

Spero di giocare di più, sento la fiducia del mister e dei compagni. L’importante è giocare, per me da attaccante è importante anche segnare, fare assist e aiutare sempre la squadra a giocar bene.

Zaccagni merita la fascia, la fiducia del mister e dei compagni c’è e sono felice per lui”.

Foto: twitter Lazio