Castellanos: “Siamo uniti, dovevamo sbloccarci mentalmente. Ora siamo tutti felici”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il match winner dello Stirpe. Valentin Castellanos, ha così parlato dopo la vittoria per 3-2 sul Frosinone, arrivata grazie alla sua doppietta: “Questa era una partita da vincere, per noi e per tutti i tifosi. La squadra lo voleva. Sono felice. Dovevamo sbloccarci mentalmente e ora siamo tutti felici”.

Infine, un bilancio sui suoi primi mesi in biancoceleste: “Io do il massimo fino all’ultimo minuto, così come la squadra. Sono molto contento per questa vittoria contro il Frosinone. Ora stiamo tutti bene, c’è grande unione ed è la squadra ad essere importante”.

Foto: Instagram Lazio