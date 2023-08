Castellanos si presenta: “Con Immobile ho un buon rapporto, aspetterò il mio momento”

Arrivato a Roma come primo acquisto del calciomercato estivo della Lazio, Taty Castellanos sarà un tassello importante dello scacchiere di Sarri, costituendo una reale alternativa a Ciro Immobile. Queste le parole dell’ex Girona in conferenza stampa:

“Sono felicissimo di essere qui, vorrei ringraziare il direttore e tutte le persone che mi hanno dato questa opportunità. Appena mi hanno parlato di questa opportunità non ci ho pensato due volte, è un’opportunità per crescere e vincere con questa maglia. La Lazio è una grande squadra, c’è una lunga tradizione di argentini che hanno fatto la storia qui, prendo al meglio questa opportunità. Non nascondo che si tratta di una responsabilità che cercherò di onorare al meglio. Ciro è il nostro capitano, da lui si capisce molto e cerco di sfruttare questo fattore, so ciò che rappresenta. Abbiamo un buon rapporto, sono sicuro che potremo crescere insieme per la Lazio, aspetterò il mio momento. L’Argentina? E’ un sogno, essere qui potrebbe permettermi di realizzarlo. Sono un giocatore di carattere e aiuto la squadra, apro spazi per il gioco e mi muovo bene con o senza palla, cercando di sfruttare le occasioni da gol. Numero di gol? Cercherò di farne il più possibile, non ho una cifra in mente. Sono qui da poco, inizio a capire sempre di più ciò che mi viene richiesto. La Serie A è un campionato fisico, gradualmente soddisferò le richieste del mister: credo che questo stile di gioco mi si addica. Una promessa ai tifosi? Appena arrivato mi sono reso conto del calore dei tifosi, il fatto che mi volessero così fortemente mi ha fatto innamorare della Lazio, ho visto già molti ragazzi con la mia maglia: questo fa bene al morale, correrò su ogni pallone per raggiungere i nostri risultati. Seguivo già dall’anno scorso la Lazio, una grande squadra arrivata seconda. Qui c’è voglia di vincere ed essere felici. So cosa significa il derby, serve concentrazione per dare alla squadra la vittoria che si merita. I quattro gol al Real mi hanno fatto conoscere, so che potremmo trovarli in Champions ma è importante voltare pagina. La Champions League uno stimolo per la mia carriera”.

Foto: Instagram Lazio