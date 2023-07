Castellanos: “Pronto per nuove sfide, felice di vestire la maglia biancoceleste”

Taty Castellanos non vede l’ora di prendersi la Lazio. L’attaccante classe ’98, primo acquisto dei biancocelesti in questa sessione estiva di mercato, ha lasciato spazio a tutta la sua soddisfazione sul suo profilo Instagram: “Pronto per nuovi obiettivi e sfide. Felice di vestire questi colori”.

Foto: Castellanos Instagram