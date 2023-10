Castellanos, non solo gol e assist: esame superato

Taty Castellanos ha superato brillantemente l’esame. Per la seconda volta titolare in campionato, la prima in casa, ha stupito tutto e ha risposto ai soliti noti che avevano bocciato il suo acquisto semplicemente perché… non lo conoscevano. Castellanos è un attaccante vero, non solo per il gol più assist contro l’Atalanta passaggi determinanti per consentire alla squadra di Sarri di raccogliere tre punti pesantissimi. Ma per tutto il resto: fisicità, applicazione, personalità e predisposizione a giocare per la squadra, lo abbiamo visto rientrare a centrocampo ma anche chiudere in fase difensiva. La sensazione, in attesa di altri riscontri, è che la Lazio abbia preso un attaccante capace di esplodere (e quindi consacrarsi) in Serie A.

Foto: Instagram Lazio