Castellanos non era un “pacco”, aveva una sola necessità

Valentin Castellanos era stato bollato, dopo la prima stagione alla Lazio, come un pacco da restituire al più presto per evitare altri – eventuali – “danni”. Il classico ragionamento di chi ha un microfono in mano e spara sentenze senza quel necessario minimo sindacale di competenza e/o rispetto. In realtà, il problema di Castellanos durante la prima stagione biancoceleste era soltanto uno: la non titolarità. E quindi la presenza di Immobile, non certo in gran spolvero ma comunque icona indiscutibile nella storia del club. Quando Immobile ha interrotto la sua storia con la Lazio, per Castellanos si sono schiuse le porte, ha immaginato che avrebbe avuto lo spazio senza dover convivere con le ombre, non a caso sono state respinte al mittente le proposte arrivate – e sono arrivate – per l’ex protagonista con la maglia del Girona. La Lazio ci ha puntato e ha buone possibilità di vincere la partita, per il semplice motivo che questo è un altro Castellanos, non più eternamente in discussione e voglioso di dimostrare di essere un attaccante all’altezza della Serie A. La stagione è appena al via, il recente infortunio dovrebbe portarlo a saltare al massimo un paio di partite, nel frattempo le premesse sono ottime. E chi aveva sentenziato, la scorsa estate, è andato al cinema…

Foto: Instagram Lazio